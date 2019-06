Lis Vega muestra todo haciendo yoga en diminuta tanga

Lis Vega vuelve hacer de las suyas en redes sociales y es que la cubana ama presumir su cuerpo cuando esta haciendo ejercicio en el gym o en el interior de su hogar donde pasa los momentos más agradables cuando no está trabajando.

Prueba de ello fue el video que compartió hace unas horas donde se le ve haciendo yoga, pero de una manera muy sexy pues lo hace en una diminuta tanga donde su trasero se convirtió en el protagonista ya que como todos saben la famosa se ha caracterizado por tener un trasero impresionante.

Con más de 14 mil likes Lis demostró que se puede ser sexy mientras realizas poses difíciles y es que no hay imposible para la mujer que se ha dedicado cien por ciento a la vida fitness desde hace un par de años, logrando resultados descomunales.

"Encontrando el equilibrio aún en la tormenta #LAPOETADELOURBANO Tomate tiempo para ti, en La calma encontrarás todas tus respuestas, en tu interior esta la magia", escribió Vega sobre la meditación que realizó.

Por si fuera poco hace unos días la también cantante estuvo en el bello puerto de Mazatlán donde fue coronada como reina del orgullo gay y la diversidad sexual, donde realizó un espectacular show siendo ovacionada por su querido público el cual quedó encantado de tenerla.

Recordemos que Lis junto a un grupo de famosas como Yanet García, se ha convertido en las favoritas de Instagram por sus tremendas retaguardias son los protagonistas de sus fotos y videos donde se les puede ver haciendo ejercicio, bailando o solamente posando en la playa con un diminuto bikini, desatando la locura.

Por otro lado han sido muy criticados por internautas quienes aseguran que están operadas o solo quieren ganar seguidores enseñando su cuerpo en paños menores, por lo que se han defendido de los ataques en más de una ocasión enfrentando a sus detractores como Lis que lanzó un mensaje a sus haters.

"Te van a decir siempre que no puedes, no debes, no lo intentes que no eres capaz, ya tienes mucha edad, estas muy pequeña, ya no engordes, porque tan delgada, estas pasada de fuerte pareces hombre, vieja ridícula, dejate de hacer cosas en la cara, operada, e incluso hasta prostituta, HP en fin TÚ, SIGUE, NO TE DETENGAS A ESCUCHAR, caminantes muertos en vida, sin alma, sin ganas, sin bondad, sin espíritu de lucha, sin FE, SIN GANAS DE SEGUIR ADELANTE, DE VIVIR.PERO, TU SIGUE NO TE DETENGAS HASTA LLEGAR A TUS PROPIOS LÍMITES...", escribió Lis en el mes de abril.