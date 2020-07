Lis Vega muy sexy con su monumental figura en leggins

Lis Vega entre elogios y piropos vuelve a desatar la locura al aparecer en sus redes sociales con unos ajustados leggins color amarillo con los cuales dejó a más de uno con la boca abierta, pues se le miraban espectaculares.

Y es que Lis Vega no ha parado de entrenar en esta cuarentena, ya que quiere verse y sentirse bien, por lo que le ha dado duro a las pesas para mantener esos músculos tan tonificados que se carga, los cuales presume en su Instagram con los outfits más sexys que tiene en su guardarropa.

La foto de la cubana alcanzó más de siete mil y varios comentarios de todo tipo donde sus fans le dijeron que les urge una entrenadora como ella, mientras que otros la felicitaron por tener un físico bien preparado, incluso para competir en una prueba de culturismo, pero ella no está interesada.

"Quien puede dudar de la disciplina que tienes al ver todo eso", "Tremendo cuerpazo mi reina, siempre activa", "Esa es actitud amor y mujer de provecho y no perder el tiempo", le escriben a la vedette por su publicación.

Recordemos que Lis Vega contrario a otras artistas se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente, ya que en más de una ocasión admitió haberse dado una ayuda por medio de la cirugía plástica para darle más forma a su cuerpo, por lo que no se arrepiente de haberlo hecho, pues le encanta.

Pero como era de esperarse los haters se le fueron encima asegurando que se está deformando, pero ella lejos de preocuparse por los ataques les manda bendiciones como a Niurka, quien se le fue con todo después de los arreglos que se había hecho.

Estoy feliz con mis labios; a mi me encantan, y no me importa lo que opine la gente de mi. Si yo me hago o no me hago, no es problema de Niurka ni de nadie, les respondió Lis a la actriz.