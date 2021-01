Lis Vega no necesita de ropa a la hora de cocinar y se muestra tal cual

Lis Vega de 43 años lo vuelve hacer en redes sociales, es decir paralizó a más de uno de los Instagram al irse a la cocina de su casa, pero la mujer olvido por completo ponerse ropa para darle más polémica a la foto, pues quiso brillar en ella y lo logró pues más de uno le dijo que se miraba impresionante el tremendo mujerón.

Más de 54 mil likes logró Lis Vega en la foto, pero eso no es todo, pues como se dijo anteriormente los comentarios fueron de todo tipo, pues para miles, la vedette originaria de Cuba sigue siendo el sueño de cada hombre, quien quedaba maravillado cuando la miraban bailar en los programas donde desataba la locura por los movimientos que hacia.

Y es que si algo ama la guapa Lis Vega es aparecer muy coqueta en sus fotos de Instagram, es por eso que decidió subir está foto con la cual brilló por completo, pero eso no es todo, la sonrisa de la también actriz emociona a quien sea pues le dicen que es una mujer que transmite paz.

Otra de las cosas por las que Lis Vega es muy querida en el espectáculo es por qué no se mete con nadie, ya que es una mujer de paz cómo se dijo anteriormente, pues ella no quiere problemas con nadie, más que seguir adelante con su carrera a la cual le sumó un proyecto más, pues abrió una cuenta de only fans con la cual ha tenido éxito, pues sus fans dese hace tiempo le habían dicho que abriera una cuenta con contenido exclusivo de su majestuoso cuerpo.

"Eres toda una hermosura me encantan tus fotos un besote desde", "Tan bonita que te veías sin tanto tatuaje digo como quiera se me para, pero te veías más linda", "Hola muchacha bonita primero tienes un bonito nombre dos tu trabajo esta ok y lo tercero siempre tendremos comentario favorable y otros qué no nos gusten, pero tú sigue poniéndole ganas", le escriben a Lis Vega.

Para quienes no lo saben Lis Vega es una mujer que desde hace años se ha enfocado en su carrera como actriz, pues no por nada dejó Cuba para enfocarse en su carrera como actriz, por lo que ahora que está muy alto no planea bajarse para nada, además la vedette ya dejó su propio estilo de baile en México, pues pocas mujeres se mueven como ella.

La reflexión también es parte de la vida de Lis Vega, quien en cada foto tiene un pensamiento sobre como lleva su vida, es decir la cubana comparte sus experiencias de vida para ligarlas con un mensaje de aprendizaje, pues lo que menos quiere la artista es tener errores, por lo que todos los días trata de ser mejor.

Ahora vayamos a un plano más íntimo de Lis Vega y es el de ser mamá, pues cuando estuvo casada hace unos años con Mauro Rivero, ella intentó embarazarse con algunos tratamientos de fertilidad, pero al parecer no lo logró, situación que la afectó por un tiempo, pero que después pudo reponerse como el Ave Fénix, pues rendirse no es parte del vocabulario de la famosa.

Lis Vega con tremendo cuerpazo/Instagram

Lis Vega también es una mujer digna de admirar por la disciplina que tiene cuando entrena, al igual que su alimentación la cual es muy estricta, pues ella en todo momento trata de hacer las cosas bien para que su cuerpazo siga siendo el centro de atención de sus miles de fans quienes aman el físico que se carga desde hace años y el cual mejoró con el tiempo.