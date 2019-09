Lis Vega orgullosa presume portadas donde aparece desnuda

Lis Vega con mucho orgullo mostró las portadas más sexys que ha hecho en su carrera completamente desnuda y es que la mujer tiene uno de los cuerpos más sexys del espectáculo y lo comprobó gracias a las revistas que le han ofrecido posar para el público masculino.

"Woooo del baúl de los recuerdos, algunas de mis portadas 3 de @playboymx omg gracias dos de @hmexico una @maximmexico #maxim #playboy #penthouse #revistas #h #hextremo #playmate 2003 ser libres de cuerpo mente y Alma no nos hace malas personas", escribió Alma en su publicación.

Hasta el momento la foto cuenta con más de seis mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la cubana que es una mujer muy sexy, además le pidieron que no hiciera caso a las agresiones que recibe constantemente por parte de haters, quienes la atacan por las cirugías estéticas a las que se ha sometido en el pasado.

"Como quisiera tener toda esa belleza en casa", "Siempre bella y una figura perfecta", "Yo tengo las de playboy las especiales donde saliste mi diosa cubana. Besos y más besos te amo tu gran admirador, le escribieron a Lis.

Recordemos que Lis ha confesado en varios ocasiones que si ha recurrido al bisturí para verse espectacular pero es de las mujeres que siempre acude al gimnasio para tener mejores resultados la más reciente operación que se hizo fue para estirar la piel de su abdomen pues adelgazo mucho y quedó un poco flácida.

"Esto yo no lo hago para ser perfecta, yo soy perfecta como soy internamente el cuerpo es prestado y es mi utensilio de trabajo se me quitaron los cachetes de la dieta y se me colgó la piel vez entonces esto ya no va a existir y en la piel también en el abdomen si bien estoy marcada obviamente no tengo grasa, pero ves es una piel flácida...", dijo la vedette.