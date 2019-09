Lis Vega pide que paren con críticas por sus cirugías estéticas

La bailarina cubana, Lis Vega, informó a sus seguidores que ya está harta de las constantes críticas que le hacen, pues cuando no es por las cirugías estéticas en su cuerpo, es por los arreglos de su rostro o mostrar "de más" en sus vídeos y fotografías de Instagram.

Ante todo el escándalo provocado por sus "haters", la sensual cubana publicó una historia en su red social oficial, donde se puede leer un extenso mensaje sobre su hartazgo ante meses de ofensas sin límites.

Qué cansada estoy de la gente tan plástica, falsa, llena de porquería en la cabeza, interesada, con ego, y falta de amor hacia los demás, yo te respeto. Les pediría no me sigan, de corazón, se los agradecería", relata la vedette.

Mi forma de vestir, amar, bailar, cantar, hacer ejercicio, es mi tema, ya suéltenme o neta, bloquéenme. Pero ya no sufran por mi plenitud y libertad de expresión, yo soy lo que ven, no me disfrazo con ropa de marca, ni intento ser quien no soy. Basta, de corazón", finalizó.