Lis Vega presume lo enorme que luce su trasero cuando está sentada

Lis Vega vuelve a desbancar a todas sus colegas del espectáculo con una pose muy ardiente en redes sociales y es que la guapa mujer se dejó ver en unos leggins muy ajustados con los cuales resaltó su trasero.

Pero lo que llamó la atención de todos fue como luce el derrier de la cubana sentada pues se ve demasiado enorme pues a simple vista se puede ver que las posaderas de Lis son puro musculo.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 2500 likes y varios comentarios donde le hacen saber que luce espectacular además de recomendarle que no haga caso a las criticas ya que desde su aumento de labios los haters se le han ido con todo pues consideran que cambió mucho rostro.

"Yo quisiera ser esa pelota", "Cuanto diera para que fuera yo el que estuviera abajo y no la pelota", "Estás bellísima Lis me fascinas", le escriben a Lis diariamente sus admiradores quienes le han dicho que se mantenga de esa manera.

Recordemos que Lis Vega siempre desata la locura cuando aparece en tanga y es que es la forma en que se muestra ardiente además de presumir como cambia su cuerpo con el entrenamiento que realiza todos los días.

Cabe mencionar que hace unos meses Lis se enfrentó a sus haters y les mandó un polémico mensaje donde dejó bien claro que las criticas solo reflejan la ignorancia de las personas además de ser un acto de cobardía.

"Te van a decir siempre que no puedes, no debes, no lo intentes que no eres capaz, ya tienes mucha edad, estas muy pequeña, ya no engordes, porque tan delgada, estas pasada de fuerte pareces hombre, vieja ridícula, dejate de hacer cosas en la cara, operada, e incluso hasta prostituta", dice al inicio del mensaje.

