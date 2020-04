Lis Vega presume sus mejores fotos para que fans no se aburran

Lis Vega sigue entrenando y manteniendo su figura pues lejos de temerle al coronavirus (Covid-19) la famosa se ha dedicado a entrenar para verse espectacular, pues no quiere perder su figura la cual le ha costado muchísimo mantener por varios años.

"Muchas personas me han dicho que que bueno que estoy siempre ocupada que así se me va rápido el tiempo yo no quiero que se vaya rápido el tiempo quiero que los días sean de 48 horas, para mi cada segundo es valioso, cada minuto cada hora cada día, un día más es un día menos", escribe Lis en sus fotos.

Ahora Lis se ha dedicado a subir las mejores fotos a su cuenta de Instagram y sigue invitando a sus fieles fans para que se queden en casa pues a pesar que la pandemia es algo inevitable quiere regalar a sus fans un momento de distracción y es por medio de las asombrosas fotos.

"Tus labios son una tentación para besarlos. Que hermosa eres amor", "Wow por eso prefiero a las mujeres mayores, mis respetos", "Linda vuelta mi poeta como toda una profesional bella encanto de mujer", le escriben a Lis.

Recordemos que varias famosas se han dedicado a subir rutinas de ejercicio en Instagram donde dejan a más de uno impresionado pues a pesar de ser mujeres muy guapas también son fuertes como Ana Bárbara, Ninel Conde y Kimberly Flores entre otras.

Cabe mencionar que en el pasado Lis fue cuestionada por el aumento de sus labios y algunos tratamientos estéticos pero ella asegura no temerle a las criticas.

Te puede interesar

Carlos Villagrán desata polémica al decir que el coronavirus no existe

AMLO comparado con Pedro Sola por hablar de Thalía y Eugenio Derbez

Paola Rojas presume los vestidos más elegantes para sus fans