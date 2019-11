Lis Vega responde a Niurka Markos tras opinar de sus labios

Lis Vega ha llamado la atención en las últimas semanas porque sus labios lucen diferentes. ¡Algo se hizo en ellos! Y muchos famosos, entre ellos Niurka Marcos, han opinado sobre cómo se le ven; ante ello, Lis responde a lo que ha dicho Niurka sobre ella.

Lis acepta que le gustan sus nuevos labios carnosos y las críticas de Niurka Markos, y de quien sea, la tienen sin cuidado. En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Lis habla claro y directo.

Estoy feliz con mis labios; a mi me encantan, y no me importa lo que opine la gente de mi. Si yo me hago o no me hago, no es problema de Niurka ni de nadie."