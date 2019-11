Lis Vega rompe en llanto; exige a su ex lo que le robó y justicia

La polémica cantante y bailarina cubana, Lis Vega, se sinceró ante las cámaras de De Primera Mano y se rompió en llanto al recordar las malas experiencias que ha tenido en la vida y lo mal que lo está pasando actualmente por culpa de su exesposo Mauro Riveros, a quien le exigió devolverle lo robado y levantó una denuncia contra él.

En la entrevista con el programa de Imagen Televisión, la cubana comentó que su expareja, con quien duró cinco años de casada, le debe una millonaria cantidad, 10 mil dólares de un terreno, 500 mil pesos de un préstamo que pidió a su nombre para un supuesto negocio que nunca abrió y una lujosa camioneta que ella sigue pagando.

Pero esto no fue todo, Lis, además de estar en el buró de crédito por la deuda que le dejó, también reveló que él dijo en una entrevista que la había engañado con una mujer, pero esto ya no le importa, sólo busca el pago de su dinero.

Lo que me haya hecho ya no me importa. Yo lo único que le pido al señor es que me devuelva mi dinero para poder pagar la deuda que me dejó", explicó Lis.

La actriz acudió al programa acompañada de dos de sus abogados, uno de ellos confirmó que se interpuso una querella por abuso de confianza y que el Ministerio Público determinó que también fue un caso de violencia familiar al actual de mala fe, abusar de la ignorancia de la modelo y causarle graves problemas de salud física y mental.

Entre lágrimas, Lis Vega confesó estar muy decepcionada de Mauro, de quien se separó hace un año y nueve meses, y conoció en un antro hace años.

No se puede ser tan malagradecido, lo único que le di a ese hombre fueron cosas positivas, me eché al mundo encima cuando lo conocí, pero no me importó. Él se tenía que ir como cuando regresó, sin nada. Estoy decepcionada. No quiero ni verlo, quiero recuperar mi crédito, que me ha costado años. Que se responsabilice de sus actos, que no sea cobarde", declaró.