Lis Vega se hace cirugía para quitar piel flácida de su abdomen

Lis Vega vuelve a entrar al ojo del huracán pues como todos saben la mujer posee tremendo cuerpazo, pero no está muy contenta con ciertos detalles y se trata de la flacidez de su abdomen es por eso que se sometió a una cirugía estética.

Fue el programa Todo un show, quien entrevistó a la cubana para preguntarle que cirugía se realizaría y aunque estaba a pocos minutos de ser intervenida atendió a la prensa de una forma muy contenta, pues como todos saben siempre se ha portado maravillosa con los medios que la abordan.

"Esto yo no lo hago para ser perfecta, yo soy perfecta como soy internamente el cuerpo es prestado y es mi utensilio de trabajo se me quitaron los cachetes de la dieta y se me colgó la piel vez entonces esto ya no va a existir y en la piel también en el abdomen si bien estoy marcada obviamente no tengo grasa, pero ves es una piel flácida..." dijo la vedette.

"No tiene nada de malo, está bien afronta me cae bien!!", "Mira, lo bueno es que está mujer es totalmente neta, lo dice, lo acepta cosa que muchas se dicen ser naturalitas y se ven más plásticos que nada", le comentaron sus admiradores.

Recordemos que la guapa mujer aceptó hace unas semanas que se sometió a un procedimiento estético, en el trasero para darle forma, pero la también actriz contrario a otras artista ha dejado bien claro que desde hace años cuida su cuerpo con mucho ejercicio y una excelente alimentación, la cual le ha dado buenos resultados, prueba de ello son las atrevidas publicaciones que lanza en redes sociales.

"Mucha gente dice que yo me puse glúteo ojo yo no me puse glúteo en algún momento yo me puse una sustancia sí pero no tiene que ver con nada complicado que es punta, la parte de arriba yo tenía glúteo abajo pero me faltaba la parte de la colita...", dijo Lis en otra entrevista para Venga la alegría.

