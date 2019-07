Lis Vega se mueve delicioso moviendo el trasero aseguran en redes

Lis Vega de nuevo se volvió a lucir en Instagram y es que apareció realizando un candente baile en pleno gimnasio dejando bien claro que es una experta en mover el trasero, pues lo hizo muy sexy.

Fue un video que compartió la cubana donde ya alcanzó más de nueve mil reproducciones y varios comentarios donde le dicen que su trasero cada es más grandes pues la mujer le ha dado con todo al entrenamiento desde hace un par de años.

"HOLAAAAA BUENA VIBRA, LES COMPARTO PARTE de mi día que Amo, mis momentos, mis locuras que se convierten en VIDA, CONSTANCIA, DISCIPLINA, ALEGRÍAS, TRISTEZAS, MOMENTOS, BAILE, MÚSICA, AMOR, Días, ABRAZOS", escribió Liz en su video.

"Que buenos movimientos Liz son muy sensuales bailas muy bien", "Oye sería genial muestres tus piernas.un poco de tus ingles", "Eres inmensamente encantadora Lis", escribió la también actriz.

Recordemos que Lis a hecho todo lo posible para conservarse y seguirse viendo seductora, prueba de ello fue el colágeno que se puso en los labios para que se vieran más carnosos aunque ella a dicho que se los aumentó para tapar la secuela de una caída que tuvo hace años.

"Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí la vez y yo me caí en Salón México hace muchos años, te acuerdas yo era novia de Federico entonces me caí en un ensayo antes de estrenar me caí de boca y me dieron nueve puntos y este diente se me metió hasta adentro, claro la gente es mala, no importa les gusta, no les gusta...", dijo Lis Vega para Venga la Alegría.

Cabe mencionar que Lis sigue siendo una de las mujeres más guapas del espectáculo y lo ha demostrado con bikinis, tangas y leggins desatando la locura entre sus fans.

Más noticias