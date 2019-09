Lis Vega sube ardiente vídeo a Instagram y todos se vuelven locos

Como ya es costumbre, Lis Vega acapara todas las miradas en donde quiera que se apareza, esta vez no fue la excepción, pues la cubana subió un provocativo vídeo a Instagram de ella bailando de espaldas en la playa.

En el vídeo se muestra muy sensual y ardiente a la bailarina y actriz de origen cubano en una playa de Miami mientras hace increíble un "perreo en la playa".

Perreo en la playa, vivan y dejen vivir, Bailando con la brisa del mar, las olas, las gaviotas y mis ganas de bailarle a mi tiempo, mi cuerpo al compás de la vida", escribió Lis en el vídeo que ya cuenta con más de 94 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Pero eso no fue todo, la vedette dejó muy poco a la imaginación de sus fanáticos, pues al vestir una tanguita rosa enloqueció a todos y rápidamente se pronunciaron con comentarios halagadores hacia ella.

"Cómo debe de ser hermosa saludos y guapa cómo siempre" "Hermosa usted puede hacer lo q sea y si se equivoca c le perdona todo q belleza tan natural" "Toda una belleza la dedicacion y el trabajo duro siempre dan frutos. Besos" "Hermosa lis.....seguirás siendo mi amor platónico... Saludos"

La cubana lo volvió a hacer y puso a arder a sus más de 700 mil seguidores de la red social, esta misma semana Lis fue noticia y acaparó los principales titulares de distintas páginas web por las cirugía de sus labios, rostro y cuerpo.

Esta es una más de las miles de veces en las que la cantante muestra sus grandes y trabajados atributos, pues el cuerpo envidiable que posee es digno de ser presumido en cualquier lado.

Aunque Lis lleve una vida totalmente fit, ha aceptado que también se ha hecho sus arreglitos y hace unas semanas se sometió a una cirugía estética para retirarse la piel flácida del abdomen y los cachetes, pues luego de su rigurosa dieta bajó mucho de peso y aunque marcó más su cuerpo algunas partes presentaban flacidez.

Mucha gente dice que yo me puse glúteo ojo yo no me puse glúteo en algún momento yo me puse una sustancia sí pero no tiene que ver con nada complicado que es punta, la parte de arriba yo tenía glúteo abajo pero me faltaba la parte de la colita...", dijo Lis en una entrevista para Venga la alegría.

"Esto yo no lo hago para ser perfecta, yo soy perfecta como soy internamente el cuerpo es prestado y es mi utensilio de trabajo se me quitaron los cachetes de la dieta y se me colgó la piel vez entonces esto ya no va a existir y en la piel también en el abdomen si bien estoy marcada obviamente no tengo grasa, pero ves es una piel flácida..." dijo la vedette en un vídeo del programa Todo un show.