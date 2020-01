Lis Vega y Niurka se broncean retaguardia con diminutos bikinis

Lis Vega y Niurka desataron la locura en redes sociales pues al parecer ya están preparando sus cuerpos para Semana Santa, ya que aparecieron tomando el sol en unos candentes bikinis, con los cuales presumieron los cuerpazos que se cargan dejando a los fans con la boca abierta por el tamaño de sus retaguardias.

Lis Vega considerada una mujer totalmente fitness en el mundo del espectáculo alcanzó más de 26 mil likes, mientras que su compatriota la rebasó con más de 48 mil y varios comentarios donde le hicieron saber que sigue teniendo una figura envidiable, mucho mejor que la de una veinteañera.

"Me encanta como eres.. Me encanta porqué eres muy directa y no te andas con rodeos", "Cuanto te admiro eres un amor espero algún día conocerte loviuuu @niurka.oficial", fueron los comentarios que recibió por la foto.

Recordemos que hace unos meses Niurka se le fue con todo a Lis pues aunque ambas mujeres son amigas, la madre de Emilio Osorio no soportó el aumento de labios que se hizo la también cantante por lo que dijo que opinaba de ella en un programa de espectáculos.

Por su parte Vega dijo que no le interesa la opinión de Niurka y es que no le interesa que piensa la gente de sus cambios físicos, pues ella es feliz y es que lo que menos quiere es pelear, ya que hace unos meses la cubana se tuvo que enfrentar a su exesposo, Mauro Riveros quien la llenó de deudas.