Lis Vega y el día que Niurka Marcos la llamó "monstruito"

México. La vedette Lis Vega fue criticada fuertemente por Niurka Marcos, quien también es vedette y actriz, sobre sus cirugías. “Quedas como monstruito”, le dijo hace unos meses Niurka a Lis y luego de mirar cómo había quedado su rostro luego de someterlo a varios arreglitos.

Niurka siempre tiene respuestas cuando se trata de que algún periodista la cuestiona sobre cualquier tema o artista y este fue el caso de lo que dijo sobre Lis Vega cuando le preguntaron sobre su nuevo rostro. "Cuando quedas como un monstruito, te tienes que esconder delate de unos lentes enormes”, declaró Niurka Marcos.

Y como a toda acción hay una reacción, Lis, en cuanto supo de las declaraciones sobre ella, no tardó en responderle y en una entrevista con el programa de Telemundo Un Nuevo Día lo hizo:

No tengo nada que decirle a esa señora, yo la admiro, pareciera que la estoy escuchando. Hace 15 años hice su película y ella me destruyó sin conocerme. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y me da mucha tristeza."