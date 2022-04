Lis Vega y sus descomunales curvas son el sueño de todos

De inmediato la publicación se llenó de comentarios tal y como acostumbran sus seguidores a externar su apoyo. Pero no es la única publicación que ha causado mucho ruido, recientemente ha presumido todo tipo de atuendos que la hacen lucir hermosa y todos caen rendidos a sus pies.

Lis Vega no sólo deleitó a todos con su cuerpazo de impacto, también con esa belleza que tanto la caracteriza, pues no quiso dejar de lado el glamour y posó con un maquillaje sencillo que la hizo resaltar su belleza, así como un peinado suave, pero imponente.

México.- En medio de la Semana Santa , la cubana Lis Vega sale a modelar uno de los mejores trajes de baño de su clóset para la temporada y recibe bastantes elogios entre sus seguidores, quienes no han parado de demostrarle su apoyo en la publicación.

Gilberto Coronel Periodista Web

