Lisa de BLACKPINK contagiada de Covid-19; sus amigas Rosé, Jisoo y Jennie esperan sus resultados

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, los casos nuevos y los casos críticos de Coronavirus de Corea del Sur, se han disparado a máximos históricos . Ante esto el gobierno ha considerado imponer un plan de respuesta de emergencia, solo unas semanas después de aliviar las normas de distanciamiento social bajo el plan "living with Covid-19 (vivir con el Covid-19)".

Asimismo seguirán dando todo el apoyo "en cuanto a la salud de nuestros artistas y miembros del personal relacionados, como principal prioridad". Hasta el momento Lisa no ha comentado nada al respecto.

Jisoo, Rosé y Jennie "no han sido clasificadas como contactos cercanos todavía", pero al ser notificadas del contagio de Lisa, "inmediatamente se realizaron pruebas PCR, actualmente están esperando sus resultados".

Francisco Inzunza

