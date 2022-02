Lisardo es acusado de violencia doméstica por su expareja: "Nunca creí que fuera a hacer eso", dice ella

México. El actor y cantante Lisardo es acusado por su expareja de violencia familiar. En entrevista con el programa Sale el Sol, Pamela Rodríguez cita que nunca creyó que él fuera capaz de llegar a eso.

Pamela fue pareja sentimental de Lisardo y profundamente lastimada relata cómo vivió al lado de él algunos momentos difíciles este fin de semana en donde hubo violencia física por parte de él.

En la entrevista que a Pamela le hacen destaca que comenzó su relación con Lisardo dos años y medio atrás, todo iba bien, pero este fin de semana las cosas cambiaron.

"Él me mostró algo que nunca creí que fuera a hacer eso. Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, entonces se me aventó encima y me comenzó a agredir."

Pamela y Lisardo. Foto captura de pantalla

Pero la escena se tornó más complicada y difícil cuando ella intentaría huír, pero él lo impedía a toda cosa, también refiere.

"No permitía salir de la casa, me aventó la puerta para que yo no la pudiera abrir, regreso a la habitación para ir por el teléfono y le llamo a uno de sus amigos, que estaba por ahí, para que fuera por mí, porque yo ya no podía estar ahí”.

Pamela destaca que desconoció por completo al actor, además temió en un momento por su vida, pero se armó de valor y se hizo la fuerte.

"Tiene conocimiento de artes marciales y cosas de esas, entonces estando en ese estado en el que él estaba, con este alcoholismo que él tiene pues se armó de valor."

La joven, quien tiene 25 años de edad, explica también a Sale el Sol que tras la agresión le quedaron sus brazos y espalda lastimados, igual su tobillo, rodilas, parte del labio y de la cabeza.

"También la mandíbula me la lastimó, el hombro, porque cuando me avienta para yo querer salirme de la casa, estoy justo de este mismo lado y él llega y me empuja y se estrella mi cabeza”

Pamela hace público que Lisardo había ingerido bebidas alcohólicas antes de su discusión y agradece a su amigo que llegó pronto por ella y pudo salir del lugar.

Leer más: El supuesto romance entre Yuri y Raúl Velasco así se habría iniciado en la adolescencia de ella

Además ya acudió ante las autoridades en el estado de Morelos para iniciar un proceso legal en contra de Lisardo, quien tiene 51 años de edad.