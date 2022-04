Lisset defiende a su ex Lisardo tras ser señalado de ser violento: "Meto las manos al fuego por él"

México. Tras ser acusado Lisardo por su expareja de ser un hombre violento, es también su exesposa Lisette quien opina de él y refiere que no es un hombre violento: "Meto las manos al fuego por él...".

En entrevista con Ventaneando, la cantante Lisette aboga por su exesposo el también cantante Lisardo, quien ha sido señalado recientemente por su expareja Pamela Rodríguez de haberla violentado en casa, cuando vivían juntos.

“Yo meto las manos al fuego, en lo que a mi respecta, de que jamás… puede tener a lo mejor un carácter fuerte y todo lo que tú quieras, pero nunca, jamás, ni siquiera levantar la mano ni ser violento", menciona Lissete respecto a la forma de ser de Lisardo, con quien estuvo en pareja varios años.

Lisardo. Foto de Instagram

"Yo te puedo decir que apoyo a mi exmarido en las cosas que sean justas, en este caso creo que sí fue un abuso de parte de ella”, dice a Ventaneando Lissete, quien lamenta que Lisardo esté pasando por una situación así en su vida personal ahora.

En febrero pasado, Lisardo fue acusado por su ex Pamela Rodríguez públicamente en medios de comunicación de CDMX de haberla violentado físicamente.

Al programa de televisión Sale el Sol Pamela dijo que Lisardo la agredió físicamente cuando estaban ambos en casa y ella le dijo que ya no quería estar con él y resultó con los brazos lastimados.

"Me aventó, tengo lastimado el tobillo, las rodillas, parte del labio y la cabeza, la mandíbula, también me lastimó el hombro, porque cuando me avienta para yo querer salirme de la casa, estoy justo de este mismo lado y él llega y me empuja y se estrella mi cabeza”, citó Pamela.

Además Pamela agregó que Lisardo se encontraba alcoholizado durante el incidente, y en el día del lamentable hecho ella llamó a un amigo y le pidió que fuera por ella, así lo hizo y se la llevó; al día de hoy él no se ha pronunciado públicametne sobre las acusaciones de su ex.