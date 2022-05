Lisset  es responsabilizada por su hermana si "algo les pasa" a ella y a su hijo

México. La cantante mexicana Lissete sería la responsable en caso de que a su hermana o a su hijo les pasara algo, así lo manifiesta públicamente: "la hago cien por ciento responsable", refiere.

Elsa Gutiérez, hermana de la cantante Lisset, en entrevista con Ventaneando se defiende de señalamientos de la famosa cantante, uno de ellos que no es ninguna ladrona.

“Cuando muere mi papá, mi mamá se enferma, le da neumonía, a mí también; hablo con mi mamá y me dice: ‘mejor ni vengas porque si es Covid, para que no me vayas a contagiar”, explica Elsa a Ventaneando sobre el tiempo que llevaba sin ver a su señora madre.

Lisset días atrás expresó también para el programa de Pati Chapoy que puso una orden de restricción contra su hermana Elsa por temor a que le hiciera daño a su mamá.

Elsa acepta que ella y Lissete han tenido "choques" en muchas cosas y desde que su mamá enfermó la relación se enfrió más, puesto que les marcaba para intentar hablar con ellas y descubrió que la tenían bloqueada: "fue cuando yo decidí escribir en mi Facebook: ‘si alguien sabe algo de mi mamá, por favor que me lo digan’”.

Además Elsa niega que haya intentado agredir físicamente a su mamá, como lo aseguró Lisset: "Me llevaba muy mal con mi mamá y de pronto yo llegaba de bailar y con copas encima, lo digo tal cual, me peleaba con mi mamá. No llegamos a la violencia física, mi mamá y yo no”.

Respecto a la orden de restricción que supuestamente Lissete puso en su contra, dice Elsa que no le han notificado hasta el momento a ella nada: "que ponga el ejército, la marina, no tengo pensado ir."

Elsa también admite que le duelen mucho las declaraciones que su hermana ha hecho en su contra y le lanza fuerte advertencia: “Me duele porque éramos muy allegadas, si es capaz de decir estas cosas de mí, que me quiero robar los saxófonos de mi papá o que quiero ser ratera, o difamarme de esta manera, si me llega a pasar algo a mi o mi hijo si la hago 100 por ciento responsable”.

Elsa y Lissete son hijas del fallecido maestro y productor musical Willi Gutiérrez y lamenta que su hermana la llame ratera, puesto que no lo es y eso es difamación. No contempla demandarla, asegura, le desea éxito en su carrera artística y a ella que la deje vivir tranquila, solamente le pide eso: "tengo un hijo y se lo está llevando entre las patas, y no me parece correcto."