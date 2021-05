Lista completa de ganadores en los Billboard Music Awards 2021; The Weeknd el mayor galardonado

Con fascinantes presentaciones de diversas estrellas de la industria musical, con los emotivos momentos familiares protagonizados por Pink y Drake, con Nick Jonas como host y mucho más, se llevó a cabo ayer domingo la entrega de los Billboard Music Awards 2021, luego de un complicado año para los espectáculos debido a la pandemia.

El gran ganador de los Billboard Music Awards 2021 fue el cantautor canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien había sido nominado en 16 categorías. En total ganó 10 galardones entre estos Mejor artista, Mejor artista masculino, Mejor canción del Hot 100 por "Blinding lights" y Mejor álbum de R&B por "After hours".

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a mis padres", expresó al recibir el Premio Billboard como "Mejor artista", resaltando ser "el hombre que soy hoy gracias a ustedes y gracias a mis fans, por supuesto, no doy esto por sentado".

Drake recibió el premio especial como Artista de la década y Pink el Premio Icon.

Te comparto la lista completa de ganadores de los Billboard Music Awards 2021:

Artistas

Mejor artista: The Weeknd

Mejor artista nuevo: Pop Smoke

Mejor artista masculino: The Weeknd

Mejor artista femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista Hot 100: The Weeknd

Mejor artista, canción de streaming: Drake

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd

Mejor artista social: BTS

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de Rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion

Mejor artista country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista de rock: Machine Gun Kelly

Mejor artista latino: Bad Bunny

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

Álbumes

Mejor álbum Billboard 200: Pop Smoke, "Shoot for the Stars, Aim for the Moon"

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, "After Hours"

Mejor álbum de rap: Pop Smoke, "Shoot for the Stars, Aim for the Moon"

Mejor álbum country: Morgan Wallen, "Dangerous: The Double Album"

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, "Tickets to My Downfall"

Mejor álbum latino: Bad Bunny, "YHLQMDLG"

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, "Chromatica"

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, "My Gift"

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, "Maverick City Vol. 3 Part 1"

Canciones