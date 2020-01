Lista de ganadores de los Premios Goya 2020

Málaga, España.- "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar fue la absoluta triunfadora de los Premios Goya al ganar siete galardones que incluyeron mejor película, mejor director y mejor actor protagonista, para Antonio Banderas. La obra más personal del maestro manchego del cine hasta la fecha, le mereció además el premio al mejor guion original, así como honores a la mejor actriz de reparto, Julieta Serrano; mejor música original, a Alberto Iglesias, y mejor montaje.

"Me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo, no sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto pero continué, y ahora me alegro muchísimo", comentó Pedro Almodóvar al recibir el Premio Goya a mejor guion original.

Pedro Almodóvar y Antonio Banderas competirán en dos semanas en los premios Oscar, donde "Dolor y gloria" está nominada a mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera); Antonio esta nominado como mejor actor.

En esta, su 34ta edición (que aunque no fue tan combativa como en años anteriores estuvo salpicada de reclamos a la falta de presencia femenina entre los nominados) los Goya premiaron la veteranía. Julieta Serrano, de 86 años y que encarna a la madre del protagonista de "Dolor y gloria", recibió una de las ovaciones más largas de la noche al recoger su premio a la mejor actriz de reparto, el primero en su palmarés pese a su dilatada carrera.

Te comparto la lista completa de ganadores de los Premios Goya:

Mejor película - "Dolor y gloria".

Mejor director - Pedro Almodóvar, "Dolor y gloria"

Mejor actor protagonista - Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Mejor actriz protagonista - Belén Cuesta, "La trinchera infinita".

Mejor actor de reparto - Eduard Fernández, "Mientras dure la guerra".

Mejor actriz de reparto - Julieta Serrano, "Dolor y gloria".

Mejor dirección novel - Belén Funes, "La hija de un ladrón".

Mejor actor revelación - Enric Auquer, "Quien a hierro mata".

Mejor actriz revelación - Benedicta Sánchez, "Lo que arde".

Mejor película hispanoamericana - "La odisea de los giles" (Argentina).

Pedro Almodovar. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Mejor película europea - "Les misérables" (Francia).

Mejor música original - "Dolor y gloria", Alberto Iglesias.

Mejor canción original - "Intemperie", Javier Ruibal.

Mejor guion original - Pedro Almodóvar, "Dolor y gloria".

Mejor guion adaptado - Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón, "Intemperie".

Mejor película de animación - "Buñuel en el laberinto de las tortugas".

Mejor dirección de producción - "Mientras dure la guerra".

Mejor dirección de fotografía - Mauro Herce, "Lo que arde".

Mejor montaje - "Dolor y gloria".

Mejor dirección artística - "Mientras dure la guerra".

Julieta Serrano. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Mejor diseño de vestuario - "Mientras dure la guerra".

Mejor maquillaje y peluquería - Mientras dure la guerra".

Mejor sonido - "La trinchera infinita".

Mejores efectos especiales - "El hoyo".

Mejor película documental - "Ara Malikian: una vida entre las cuerdas".

Mejor cortometraje de ficción - "Suc de Síndria".

Mejor cortometraje documental - "Nuestra vida como niños refugiados en Europa".

Mejor cortometraje de animación - "Madrid2120".

Antonio Banderas. Foto: Gabriel Bouys / AFP

La gala echó a andar con un número musical protagonizado por el rapero Rayden, la actriz Ana Mena, y los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril, los conductores de la ceremonia, que hizo un repaso a los orígenes y la evolución del cine en España, con un guiño especial a la irrupción de las plataformas digitales y a la situación política y social del país. Contó con cameos de lujo de varios de los nominados.