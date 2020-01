Lista de ganadores de los SAG Awards 2020

Los Ángeles, California.- "Parasite (Parásitos)" infectó oficialmente esta temporada de premios; la película coreana de Bong Joon Ho se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, posicionándose como una contendiente legítima para la favorita al Oscar "1917" el mes próximo.

El premio al mejor elenco para "Parasite", que superó a producciones como "Once Upon a Time...in Hollywood" y "The Irishman resultó sorpresivo pero sólo hasta cierto punto; la audiencia en el Shrine Auditorium en Los Ángeles celebró su victoria con una gran ovación.

"Parasite" está haciendo historia en la industria del cine. Foto: David Swanson / EFE

Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones suelen servir como pronóstico de los podría suceder en los Premios de la Academia. Pero los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Oscar a la mejor película: "Black Panther" el año pasado y "Tres anuncios por un crimen" en 2018. Y la favorita de este año "1917", más aclamada por sus logros técnicos, no estaba nominada al premio del gremio de actores.

A continuación te compartimos la lista de ganadores de la 26th. entrega de los SAG Awards:

Cine

Elenco - "Parasite"

Actor - Joaquin Phoenix ("Joker").

Actriz - Renee Zellweger ("Judy").

Actor de reparto - Brad Pitt ("Once Upon a Time...in Hollywood").

Actriz de reparto - Laura Dern ("Marriage Story").

Brad Pitt. Foto: Jordan Strauss / AP

Televisión

Elenco de una serie de drama - "The Crown".

Actor en una serie de drama - Peter Dinklage ("Game of Thrones").

Actriz en una serie de drama - Jennifer Aniston ("The Morning Show").

Elenco de una serie de comedia - "The Marvelous Mrs. Maisel".

Actor en una serie de comedia - Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Actriz en una serie de comedia - Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

Actor en una serie limitada o película hecha para TV - Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV - Michelle Williams ("Fosse/Verdon").

Jennifer Aniston. Foto: David Swanson / EFE

Premio a la trayectoria - Robert De Niro. "Existe el bien y existe el mal y existe el sentido común y existe el abuso de poder, como ciudadano, tengo el mismo derecho que cualquier otra persona de expresar mi opinión y si tengo una voz más fuerte debido a mi situación, voy a usarla cada vez que vea un abuso flagrante de poder", comentó De Niro en su discurso en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.