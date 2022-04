"Lista para lo que sigue", Ángela Aguilar sana un poco su corazón, tras la traición de Gussy Lau

La joven cantante y compositora Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, enfrentó hace un par de semanas su primer gran escándalo. En redes sociales se filtraron unas imágenes junto al compositor sinaloense Gussy Lau, 15 años mayor que ella, con las cuales se dio a conocer su relación amorosa. Posteriormente, el ganador del Latín Grammy confirmó que estaba saliendo con "La princesa de la música mexicana" desde febrero y que Pepe Aguilar, aprobaba la relación.

Sin embargo, la misma Ángela Aguilar publicó un video en sus redes sociales, donde dejó entrever que había sido traicionada por Gussy Lau, al compartir dichas imágenes con un grupo de amigos en Instagram ("close friends").

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", expresó la hija menor del cantante y productor musical Pepe Aguilar.

En una reciente charla para el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión, a su llegada al aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, Ángela Aguilar agradeció por todo el amor y apoyo que recibió ante esta situación que la dejó herida del corazón.

Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida, estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo.

Asimismo, la hermana del también cantante Leonardo Aguilar, descartó que haya personas que quieran hacerle daño tras lo ocurrido. "No, yo creo que no, creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos".

Por su parte, Pepe Aguilar mencionó, tajantemente, que estas cosas se arreglan en familia y no era el lugar para responderle a todas las personas que han criticado a su hija, por tener una relación amorosa con una persona mayor que ella.

"Si me diera el deseo, este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres".

Asimismo, mencionó que cuando el momento llegué, hablará a detalle sobre este tema. "Es que no quiero hablar, no voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de que hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito".