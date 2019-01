Little Mix estrena sencillo en colaboración con Ty Dolla Sign

Las súper estrellas globales Little Mix regresan con “Think about us” el segundo sencillo de su espectacular álbum LM5.

La nueva versión de la canción de Little Mix cuenta con la colaboración de Ty Dolla Sign. “Think about us” es un tema intenso lleno de pop emocional y se siente cómo un sucesor natural a sus exitosos temas pasados “No more sad songs” y “Touch".

Little Mix recientemente lanzó su quinto álbum LM5 escrito y producido por la banda junto a luminarias como Ed Sheeran, Jess Glynne, Camille Purcell, MNEK, Timberland, Loose Change, TMS y RAYE. La colección es su trabajo más fuerte hasta ahora, las chicas lo describen como “el álbum que siempre quisimos hacer”.

“Woman like me” junto con Nicki Minaj, fue el primer sencillo del álbum. Éste inundó las playlists de las plataformas digitales y se volvió el treceavo éxito de Little Mix en llegar al Top 10 del Reino Unido.

Desde el 2011, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall se establecieron no sólo como uno de los actos más brillantes del Pop Británico, si no cómo un fenómeno global del pop. Han aclarado completamente su lugar como la girl band más grande del mundo.

Little Mix ha vendido más de 45 millones de discos en el mundo y juntó un total de cuatro sencillos No. 1 en el Reino Unido, cuatro álbumes platino y nueve sencillos platino, sobre pasando el record que antes tenían las Spice Girls.

Su álbum "Glory Days" es el álbum más vendido en el milenio en el Reino Unido, mismo que las convirtió en la girldband que ha estado por más tiempo en el Top 40 en la historia.

La banda ha establecido su reputación cómo uno de los actos más fenomenales del mundo. Junto con giras masivas por Europa, Australia, Japón y los EUA, los shows del grupo han sido llamados las giras más grandes de arena en el Reino Unido en 2016 y 2017.

Mientras entramos a la era de LM5, Little Mix nos enseñará sus voces powerhouse e increíble manera de interpretar, en una gira de arenas de 27 fechas por el Reino Unido e Irlanda más tarde este año.