Litzy confiesa que Belinda la bloqueó en redes y el por qué hasta amenazas de muerte recibió

México. La cantante Litzy, originaria de Ciudad de México, revela que Belinda, novia del también cantante Christian Nodal, la bloqueó en redes sociales y hasta amenazas de muerte recibió por parte de los fans de ella; durante un tiempo temió por su vida debido a una situación que se dio por un comentario de ella que considera no era para tanto.

En entrevista con el programa de YouTube Pinky Promise, la conductora Karla Díaz le pregunta a Litzy si alguna vez pasó por una situación dificil en su carrera y le contesta que sí, tiempo atrás, cuando comentó una fotografía en donde se le comparaba a Belinda con la modelo Carmen Campuzano.

El problema vino cuando a Litzy le comentaron varios fans de Belinda que le había faltado al respeto a su colega.

Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, de 'tú, ¿quién eres?', 'Nadie te conoce', '¿de dónde saliste', ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí, pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte."

Y Litzy opina que jamás fue su intención burlarse, sino que simplemente le pareció divertida la comparación y nada más, pero Belinda también se lo tomó a mal ya que la bloqueó de sus redes sociales.

Me gusta mucho cómo se viste, por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo, ‘ay mis belifans me defienden’, la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas", asegura.