Litzy dice que hermano de Ari Borovoy la corrió del 90's pop tour

Otro escándalo se avecina para Ari Borovoy y es que se dio a conocer que corrieron a la cantante Litzy del 90's pop tour, dicha información fue confirmada por la misma cantante.

Resulta que Litzy comentó durante una entrevista con el Escorpión Dorado que la empresa del integrante de OV7 le dijo que ya no sería parte de la nueva etapa del 90's, causando sorpresa en la también actriz, pues no se imaginó que quedaría fuera del proyecto.

Yo estaba a una semana de irme veinte días a México a montar la tercera etapa con los Kabah que entraba Kabah esta vez (...) se cruza diciembre y dicen va a entrar Kabah también, entonces vamos como a volver a montar todo, entonces a cinco días de irme a montar todo me llama Jack y me dice mi Litzy con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa", dijo Litzy al Escorpión.

Tras las declaraciones de la cantante los fans de inmediato dieron su punto de vista y arremetieron en contra de Ari, pues recordaron la acción que le hizo el cantante a sus compañeros de OV7 de dejarlos fuera del 90's hace unos meses.

"Que mal que ya no te llamaron los 90s pero que se puede esperar si hasta a los mismos ov7 les hicieron una jalada", "Ay ahora le toco a mi tocaya Litzy es raro escuchar mi nombre en el video", escribieron en redes.