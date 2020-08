Livia Brito al quedarse sin trabajo le manda mensaje a Ariadne Díaz quien se lo quitó

Livia Brito de inmediato reaccionó en Instagram ante la nueva polémica que se formó después de que su colega Ariadne Díaz de 34 años, le quitara el protagónico de la nueva telenovela de Juan Osorio llamada ¿Qué Pasa Con Mi Familia?, donde la cubana también de 34 años estaba contemplada desde un principio como la protagonista, pero su escándalo en la playa le trajo problemas.

Como algunos saben Livia Brito y su novio Mariano Martinez golpearon al paparazzi Ernesto Zepeda por tomarles fotos en una playa de Cancún, además la actriz arremetió en contra de México, por lo que el productor Juan Osorio, tomó cartas en el asunto sacando del proyecto a la mujer quien ya mostró su postura en sus redes sociales.

Mientras tanto los fieles fans de Livia Brito no se quedaron de brazos cruzados y la apoyaron, ya que consideran que es una mujer con mucho potencial en las telenovelas, que merece una segunda oportunidad a pesar de haberse metido en problemas, por lo que consideran que en un futuro tendrá mejores proyectos.

"A veces las cosas no suceden de la manera que planeamos y no entendimos y nos preguntábamos por qué nos pasa todo esto, entonces recordamos que Dios tiene mejores planes para nuestra vida y los planes de Dios son los mejores para nosotros", "La paciencia es una virtud poco utilizada pero muy efectiva", "Así se habla, siempre hay que tener paciencia en lo que uno quiera hacer", le escribieron a Livia Brito.

Cabe señalar que Livia Brito ya pidió una disculpa al paparazzi que golpeó a pesar de haber negado el escándalo en un principio, pero dejó en claro que dicha persona violó su privacidad razón por la cual se molestó demasiado la actriz.

Tras haber confesado que lastimó al paparazzi Ernesto Zepeda, quien ya habló sobre los hechos en varios programas de espectáculos, ella recibió cientos de ataques por parte de los haters, pues ya no quieren que aparezca en la televisión mexicana, pero Livia Brito lejos de responder a sus haters ha preferido mantener un perfil bajo.

Mientras tanto Juan Osorio fue breve y explicó con detalles las razones por las cuales quitó del proyecto a Livia Brito, ya que el productor está en contra total de la violencia, dejando en claro que las acciones de Livia Brtio no le agradaron del todo.

Mira no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no grata, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país, mencionó para El Universal.