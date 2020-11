Livia Brito aparece con ajustados leggins y gana seguidores en redes

Livia Brito de 34 años de edad desata la locura una vez más en redes sociales, ya que apareció en leggins demasiado ajustados con los cuales no solo desató la locura de sus fans, sino que apreciaron el tremendo cuerpazo de la actriz originaria de Cuba, quien es una de las más bellas de la pantalla chica.

Fueron unos leggins en color azul cielo los que hicieron derretir las redes sociales de Livia Brito, pues se puso un conjunto deportivo para hacer ejercicio en el parque, pero al parecer la chica sabría que causaría gran impacto con su foto, ya que llegó a los 145 mil seguidores, además escribió unas palabras muy sabias de su parte.

"No podemos elegir si el día va a estás soleado o nublado mis #aLIVIAnados pero lo que sí elegimos nosotros es cómo lo queremos pasar. Hagamos siempre lo que más nos gusta", escribió Livia Brito en sus redes sociales, donde se le ha visto con toda la actitud a pesar de los escándalos.

Regresando un poco con el físico de Livia Brito siempre se ha considerado una mujer con curvas de impacto, pero desde hace tiempo se enfocó en lograr un cuerpo un poco más marcado logrando su objetivo, ya que sus seguidores se lo han hecho saber a la actriz, quien es amante del ejercicio desde hace tiempo.

Para quienes no lo saben en los últimos meses Livia Brito ha tenido problemas, ya que después de haber admitido que golpeó a un paparazzi, la chica no solo tuvo problemas con la justicia, también con la producción de una nueva telenovela que al parecer haría con Juan Osorio, quien supuestamente la dejó afuera, pero ella lejos de quedarse callada se defendió.

Aunque Livia Brito se ha defendido de los ataques de haters desde dicho escándalo, la siguen criticando en redes sociales, incluso Maribel Guardia salió afectada en dicho escándalo, ya que defendió a la chica de los ataques, por lo que más de uno se enojó con la actriz de 61 años.

"Livia está pasando ahorita por un momento muy difícil, yo sé que pues la gente le da la espalda, pero yo no porque le tengo cariño y cuando sucedió esto ella había recibido amenazas de secuestro de su familia estaba muy nerviosa, no reaccionó de la mejor manera pero es humano, no reaccionó de la mejor manera, pero es humano, tú no sabes cuándo alguien te está persiguiendo, como puede reaccionar, tu no sabes si es que te pueden reaccionar o tras que van a mí me ha pasado que me han asaltado muchas veces y entonces uno entra en estado de pánico cuando alguien te está siguiendo, no justifica lo que hizo, pero es muy humano lo que le pasó", dijo Maribel Guardia para Ventaneando.