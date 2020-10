Livia Brito aparece en leggins y alborota a sus millones de fans

Livia Brito de 34 años de edad y originaria de Cuba, desató la locura en redes sociales al aparecer con unos leggins muy coquetos, con los cuales hizo ejercicio, pues se le miraba tremendo cuerpazo a la actriz que ha enamorado a sus fans desde que la vimos en las telenovelas y es que su belleza siempre ha destacado desde que inició en el mundo del espectáculo.

El conjunto deportivo de Livia Brito llamó la atención debido a la pose que hizo la actriz cubana, pues aparece de lado, por lo cual su silueta causó infarto entre sus fans, ya que siempre se ha sabido que Livia Brito maneja una figura de envidia, pues es amante del ejercicio.

"Mis #BebesDeLuz si nosotros tenemos paz en nuestra mente, conseguiremos el equilibrio ideal para nuestro cuerpo", escribió Livia Brito en la foto que alcanzó más de 198 mil likes, dejando en claro la gran popularidad que tiene la cubana, quien poco a poco ha salido del ojo del huracán.

"El equilibrio es tan importante y a veces muchos lo olvidan", "Que cuerpazo DIOS MÍO", "La más hermosa , te amamos", "Te amo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y siempre", "Ay Dios cuanta perfección en foto Dios que mujer más jena de Luz", "Mi doctor me dio un tranquilizante, por cada vez que subes una foto la tomo porque mi corazón es frágil y no soporta tanta belleza", le escriben a Livia Brito en redes sociales.

Para quienes no lo saben, hace unos meses Livia Brito estuvo en el ojo del huracán, esto después de una pelea que tuvo con un paparazzi, al que ella y su novio golpearon, pero eso no fue todo, pues Livia Brito se expresó muy mal de México, ya que señaló que estaba harta de que los mexicanos no la dejaran en paz, lo que ocasionó el disgusto de las redes sociales.

Livia Brito con tremendo cuerpazo en leggins/Instagram

Pero eso no fue todo lo que pasó ya que tiempo después de que todo empezó a salir a la luz, Livia Brito lo negó, pues hasta dijo que jamás había salido de la Ciudad de México, pero comenzaron a salir algunos videos a la luz, donde se ve a Livia Brito y su novio peleando discutiendo con el paparazzi, por lo que tuvo que pedir perdón.

"Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente, lo siento mucho y me arrepiento profundamente...", dijo Livia Brito, cuando pidió disculpas en redes sociales.

Por si fuera poco mucho se dijo sobre Livia Brito y su relación con Televisa, pues se dijo que tendría problemas con la empresa televisora por hablar de los mexicanos, es por eso que el productor, Juan Osorio, quien la tenía contemplada para una telenovela, supuestamente la había sacado, ya que así lo dio a conocer en una entrevista, pero ella de inmediato dio la cara asegurando que fue ella la que renunció.

"Yo desde que termine Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco", comentó Livia Brito en Instagram después de que se aseguró que ella fue despedida del proyecto.

Cabe mencionar que Livia Brito siempre ha sido considerada una mujer que está alejada de los escándalos, pero esta vez ganó dicho pleito que tuvo con el paparazzi, por lo que ha tratado de tener un perfil mucho más bajo, pues ya no quiere tanto hate en redes sociales.