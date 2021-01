Livia Brito celebra la llegada del 2021 y le piden no agredir a ningún fotógrafo

Livia Brito compartió sus deseos de año nuevo para sus miles de seguidores, sin embargo, no faltaron las personas que le recordaron el escándalo que protagonizó en 2020, luego de agredir a una paparazzi en las playas de Cancún, Quintana Roo. Junto con este mensaje la actriz de origen cubano publicó unas fotografías donde luce un elegante vestido color gris, con un sensual escote en la espalda.

"Mis 'aLIVIAnados' les deseo un feliz año, gracias por siempre estar. Este año ha sido complicado pero nunca dejemos de ser felices y saquemos lo mejor de cada momento. Les deseo mucha salud, paz y amor en sus vidas mis bebés de luz, los amo", manifestó la actriz de telenovelas en el post publicado en su feed de Instagram.

"Feliz año hermosa", "mucho amor para ti", "bella mi piloto", "que preciosa", fueron algunos de los halagos que recibió la protagonista de la telenovela de Televisa "La Piloto". Pero también recibió comentarios donde varias personas le pidieron que este 2021, no agrediera a nadie. "No debes golpear a la gente, saludos desde Perú", "por otro año con menos fotógrafos golpeados", "feliz año, que este año madrees más reporteros que el pasado", y otros más.

A fines de junio del año pasado Livia Brito y su novio Mariano Martínez, agredieron físicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo. El altercado ocurrió cuando la actriz y su pareja sentimental se percataron que el paparazzi, estaba tomándoles varias fotografías. (Livia Brito con cadenas revela estar harta del miedo en el que vive).

Ernesto Zepeda busca ante las autoridades correspondientes, que Livia Brito y su novio paguen por el robo con violencia que cometieron en su contra, tras quitarle su equipo fotográfico y otras pertenencias, así como los gastos médicos que surgieron por la agresión física que sufrió.

"Estoy bien, estoy con mi familia, el proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas", comentó en una entrevista en noviembre pasado con el youtuber Gerardo Escareño.

Fotógrafo pide a Livia Brito a ser responsable de sus actos

En la publicación antes mencionada de Livia Brito en su perfil de Instagram, algunos usuarios también le pidieron: "ojalá y este año le pagues tu y tu novio al fotógrafo que golpearon y robaron, ya no maldigas a los mexicanos que bien te han dado de comer". Según el paparazzi, en un encuentro que tuvo con la actriz y su novio, ella lo acusó de haberle destruido su carrera actoral. "Fue como un reclamo directo, de: 'tú destruiste mi carrera' e inmediatamente mi abogada le dijo: 'Livia, te equivocas, él no ha destruido nada'. Y así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar, algo debe de ser.

Ernesto Zepeda aseguró que no busca arruinarle la carrera artística a la cubana, solo pide que se haga responsable de sus actos.

Livia Brito ha perdido varios proyectos ante lo ocurrido. Foto: Instagram @liviabritopes

Livia Brito Pestana, nacida en La Habana, Cuba el 21 de julio de 1986), tuvo su debut en la televisión mexicana en el 2010, al participar con el personaje de "Fernanda Sandoval" en el melodrama de Televisa "Triunfo del amor", que estuvo producida por Salvador Mejía y protagonizada por Victoria Ruffo, Maite Perroni, William Levy, Osvaldo Ríos y Diego Olivera.

En el 2014 Televisa le dio la oportunidad de su primer protagónico en la telenovela "De que te quiero, te quiero", junto al actor Juan Diego Covarrubias; dos años después protagonizó "Muchacha italiana viene a casarse" al lado de José Ron.

En sus redes sociales Livia Brito publicó un video donde pidió disculpas al fotógrafo y a su familia. "Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotografías que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada".