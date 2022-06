Livia Brito con bralette negro pone a sus fans muy contentos por su escultural figura

Livia Brito de 35 años de edad, está en boca de todos en estos momentos, esto después de haber aparecido con un bralette negro con el cual desbordó pasión y elegancia como solo ella sabe, además deja en claro que es una mujer que siempre se ve perfecta con cualquier prenda que se ponga.

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo bebé… no dejes que nadie apague tu sueño, lucha por el día a día. ¿Cómo están pasando su jueves? Yo ya terminé de grabar, pero mañana tenemos llamado nocturno", escribe en su foto Livia Brito donde alcanzó miles de likes y varios comentarios de todo tipo en redes sociales.

Si hechas un vistazo a su cuenta de Instagram, podrás ver como se ve Livia Brito con el bralette negro digno de una verdadera diosa, pero eso no es todo, usó un buen maquillaje, así como un recogido muy básico, pues todo se centró en su vestuario negro el cual fue muy elogiado por sus fans.

"Yo con cualquier cosa que subas soy feliz", "Bella, es fascinante todo lo que subes, muchos éxitos con este proyecto", "Deseando estoy ya de verla, eres bellísima y una actriz maravillosa,un saludo desde España, me encantas", "Mi amor te quiero mucho éxitos en esta novela ya falta poco de amor", "@liviabritopes aunque me gusta todo tu contenido, me gustaría ver cómo es un día en tu vida, incluyendo las grabaciones y detrás de escena", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Livia Brito es una de las protagonistas más populares de las telenovelas mexicanas desde hace tiempo, pues su manera de actuar siempre ha dado de que hablar en el mundo del espectáculo, además deja en claro que ha trabajado mucho para ser la estrella que hoy en día es.

Te puede interesar:

Aunque no todo ha sido oro para Livia Brito, pues como ya lo saben su relación con la prensa no ha sido del todo bueno, pues recordemos aquella pelea que tuvo con un paparazzi el cual hasta golpeó, por lo que muchos han dicho que la actriz cubana es malagradecida, pues gracias a los medios su nombre se ha dado a conocer en México.