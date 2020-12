Livia Brito con cadenas revela estar harta del miedo en el que vive

Livia Brito de 34 años de edad nos vuelve a impactar con sus sesiones fotográficas, ya que la actriz originaria de Cuba apareció con cadenas, con las cuales deja en claro que no le tiene miedo a nada ni nadie, pues como todos saben los últimos meses no han sido nada buenos para la artista desde que se metió en problemas con el paparazzi que golpeó.

Es por eso que Livia Brito ha sido demasiado criticada en Instagram, ya que a los usuarios no les pareció lo que hizo la actriz, quien ha sido tundida en redes por golpear al paparazzi y después negar la acusación aunque tiempo después lo aceptó muchos siguen molestos con ella, es por eso que la atacan, por lo que se las ha visto negras, es por eso que le dijo adiós al miedo con las cadenas con las que apareció en Instagram, pues está harta de vivir con miedo.

Los miedos son las cadenas que nos atan y no nos permiten ser libres. No lo permitamos, liberemos esos miedos mis #aLIVIAnados, escribió Livia Brito en su sesión de fotos, donde alcanzó más de 87 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde muchos la apoyaron, mientras que otras la siguen señalando por la agresión al paparazzi.

"Que preciosa gracias a ti he superado muchos miedos", "Arte con mucha pasión intensidad locura rico delicioso", "Me encanta tu pasión energía talento", "Así es, no debemos dejarnos llevar por los miedos", "Si no soltamos los miedos no avanzamos" le escribieron a Livia Brito en redes sociales al ver la foto con mucho arte de Livia Brito, quien sabe muy bien como posar frente a una cámara.

Livia Brito le dijo adió al miedo de una vez por todas/Instagram

Y es que la guapa mujer se ha refugiado en sus fans, quienes lejos de juzgarla por el pasado que tuvo, prefieren alentarla a que siga adelante, pues es una de las actrices más bellas de la televisión por proyectos como La Piloto, o La Doble Vida de Estela Carrillo, donde a muchos les gusto los papeles que hizo.

Livia Brito le dice adiós al miedo con esta foto/Instagram

Regresando con la foto de Livia Brito la podemos ver con un vestido blanco de encaje, el cual resaltó su ya famosa figura, además usó un maquillaje demasiado extravagante con el que también llamó la atención debido a la mirada que reflejó con este, pues la sombras que portó le daban ese toque.

Para quienes no lo saben a Livia Brito le encanta haces ejercicios de todo tipo para mantener ese físico que se carga, pero no creas que la cubana es una mujer de gimnasio, pues ella alterna todos los días sus ejercicios, para no aburrirse, ya que le encanta estar activa para poder sacar su día con mucha satisfacción.

Uno de los cambios que les encanta ver a los fans de Livia Brito es cuando aparece con ropa deportiva, (Livia Brito aparece con leggins y gana seguidores en redes) ya que se le ve tremenda figura a la mujer, quien no tiene ninguna imperfección en su cuerpo, pues desde muy joven se quiso cuidar para verse demasiado bella en el futuro, lo cual logró.

Livia Brito también ha tratado de olvidar los tragos amargos del pasado, cuando la invitan a los programas de televisión, donde llega impresionante con sus outfits de ensueño los cuales por lo regular han si de cuero en color negro, pues se le ven de maravilla a la mujer de cabello negro.

Cabe mencionar que Livia Brito además del escándalo por agresión, también ha sido señalada como una mujer que no le ha ido del todo bien en el terreno amoroso, pues sus relaciones siempre han estado rodeadas de misterio.