Livia Brito con vestido de temporada sube la temperatura

Livia Brito de 34 años de edad sabe muy bien que ponerse para los días calurosos y lo hizo por medio de un vestido muy sencillo, pero bonito.

En la foto subida a su cuenta de Instagram se puede ver a la actriz cubana más bella que nunca.

Lo que llama demasiado la atención de Livia Brito es que su figura se ve de envidia.

Pensamos luego tanto en el mañana que luego se nos olvida el HOY. Disfrutemos el momento, el presente mis #BebesDeLuz, escribió en su foto la famosa.

Al momento de la redacción la foto de la guapa mujer alcanzó más de 200 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

Livia Brito hermosa con su vestido/Instagram

"Gracias por tu consejo Livi!", "Hola hermosa me segues please me gusta mucho", "El aquí y el ahora, todo la razón bella", le escriben a Livia Brito.

Cabe mencionar que Livia Brito tiene a todo mundo impaciente, pues ya la quieren ver en La Desalmada.