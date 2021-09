Livia Brito de traje de baño color mostaza les da una probadita de sensualidad a fans

Livia Brito de 35 años de edad posó de lo más hermosa y radiante en un traje de baño color mostaza con el cual se robó la mirada de todos, pues luce una figura para portada de revista.

Al parecer la actriz cubana decidió darse el gusto de modelar muy ardiente para una sesión de fotos en donde se le ve increíble, pues es bien sabido que todo lo que se pone está mujer se le mira muy bien.

Cuando voy a la playa no saben cómo disfruto tomarme un coco y después comerlo con limón y chilito ¿A ustedes les gusta?, escribe la actriz en la foto.

Otra del las cosas por las que Livia Brito es ovacionada es por su trabajo como actriz, ya que en La Desalmada se ha robado el corazón de todos con su personaje de carácter fuerte, pero dosil.

Livia Brito super sexy con su traje de baño mostaza/Instagram

"Si igual a mí me encanta tomar agua de coco", "No lo sé... En lo que llevo de años, no he pisado una playa ni probado cocos", le escriben a Livia Brito por su rico coco.

Regresando con la cubana mucho se ha dicho sobre los entrenamientos y alimentación de la artista, pues en más de una ocasión ha presumido lo que come, pero los fans quieren más detalles.

Cabe mencionar que Livia Brito en los últimos meses ha recibido mucho hate, pero eso no le ha impedido seguir adelante.

