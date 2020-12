Livia Brito despide el año 2020 con una deslumbrante sesión de fotos

Fue hace apenas un día que la hermosa actriz, Livia Brito, compartió a través de redes sociales, su más reciente sesión de fotos para despedir de la mejor manera este caótico 2020. A pesar de que este año nos traído algunas desgracias, la cubana nos modela su mejor cara.

No cabe duda que este año que se va, es uno de los complicados que le ha tocado vivir a la humanidad a lo largo de la historia, mismo que ha ocasionado que un sinfín de personas estén pasando por momentos difíciles tras los estragos derivados del distanciamiento social y esta nueva normalidad que nos acoge, es por eso que la actriz siempre intenta compartir el lado positivo de las cosas.

Así pues, la también modelo de 34 años de edad, deleitó el día de ayer a su poco más de 5.6 millones de seguidores en Instagram al publicar su más reciente sesión de fotos con temática de fin de año en donde luce más hermosa que nunca.

En la imagen compartida, vemos a la bella actriz de televisión con un despampanante vestido entallado color plata, posando recostada sobre un fondo blanco con brillitos en todos dorados, plateados y tornasol. A su vez, aparece acercando su mano derecha a la cámara, mientras sonríe de forma coqueta.

Pero, ¿Qué hay detrás de esta fotografía? Resulta evidente que las tonalidades que componen dicha imagen, rememoran a la tradicional época de fin de año, con sus despampanantes fiesta llenas de luces y brillos, luciendo los los colores que miles de personas portan en sus veladas de año viejo.

Y es que desde hace muchos años, los tonos dorados, plateados y con mucho brillo, se han vuelto los favoritos para todos en esta temporada, esto debido al evento tan significativo que sucede año con año al dar por concluido el año viejo, esperando la llegada del nuevo, por lo que las personas buscan irradiar luz, reflejada por medio de objetos luminosos, maquillaje o incluso, prendas de vestir.

"Mis aLIVIAnados ya es el último domingo de este año 2020. ¿Ya saben que harán en Año nuevo? / Los amo, les mando besitos", escribió la actriz junto a la fotografía.

Y por supuesto que sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para mandarle su cariño y admiración. "Te amo por siempre y para siempre", "Perfec", "Hermosa, muchas bendiciones para usted y su familia", "Hermosa", "Qué diosa", "Wao", y quienes respondieron a su preguntas: "Empezar el año con buen pie".

Justo días antes de Navidad, Livia Brito también compartió algunas imágenes con temática navideña con el fin de compartir su espíritu y buenos deseos con todos sus seguidores. Asimismo, no perdió oportunidad para recordarle a todos que a pesar de las celebraciones decembrina, debemos seguirnos cuidando, pues la pandemia de Covid-19 aún no termina. (Livia Brito cuenta los días para Navidad y recuerda no bajar la guardia ante Covid-19).