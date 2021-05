Livia Brito: el rostro angelical que ha encantado a todo México

México.- A pesar de ser cubana, la actriz Livia Brito es la estrella del mundo del actuación que se ha robado el corazón del público mexicano, esto gracias a su tremendo talento para interpretar a una gran variedad de personajes, así como por la tremenda belleza que se carga y ese carisma tan especial.

Demostrando por qué es un de las estrellas más famosas de todo México, Livia compartió a través de su perfil de Instagram, donde se mantiene muy activa, una fotografía posando muy sonriente frente al lente de la cámara con un rostro angelical que le valió bastantes halagos.

Gracias a esa belleza natural, Brito tiene a todos rendidos a sus pies, pues se destaca entre las estrellas de las telenovelas favoritas del público mexicano, quienes la recibieron de brazos abiertos en su debut en 2010, tras el papel de Fernanda Sandoval en "Triunfo del amor".

En la fotografía que publicó Livia Brito en Instagram luce un atuendo muy veraniego; una blusa descubierta de los hombros con mangas bombachas que iban ajustándose hacia abajo, pero fue su sonrisa tan linda lo que se robó todas las miradas. La actriz, y también cantante, pidió a sus fans que "nadie les quite esa sonrisa hermosa que tienen".

En cuestión de horas, la publicación logró bastantes me gustas y comentarios positivos de parte de sus fans, quienes no se pierden cada uno de sus movimientos y aseguraron que lucía muy hermosa, además, externaron que no tiene que acudir a "enseñar de más" para ganarse toda la atención.

Ese rostro angelical y esa sonrisa de ensueño fueron los que se robaron el cariño de todo México y algunos otros países de Latinoamérica. Livia Brito es considerada como una de las actrices más hermosas del mundo del entretenimiento mexicano y por tal motivo es contratada para los más importantes proyectos.