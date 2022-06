Livia Brito en short negro de seda bien apretadito deja en claro porque es La Mujer de Nadie

Livia Brito de 35 años de edad, sabe como devolverle la alegría a sus fans, pues posó con un short negro de seda muy coqueto con el que deja ver parte de la belleza que se carga, pues hay que recordar que es una mujer fitness desde hace años, por lo cual está orgullosa de su cuerpo.

En la foto se puede ver a Livia Brito sentada en un sillón de lo más cómoda posando para la cámara con su belleza sonrisa con la cual siempre ha deslumbrado, pero eso no es todo, pues sigue dejando en claro que el hate de las personas no le afecta para nada, pues sigue trabajando con mucho éxito.

Y es que si bien hemos sabido que la actriz cubana ha tenido problemas con la prensa, causando el enojo de las personas quienes ya no lo quieren ver actuando en las telenovelas por su actitud, ella se enfoca en sus nuevos proyectos, los cuales son bastantes, dejando en claro que nada le afecta.

"Bellísima y espectacular bendiciones muchos éxitos liviabritopes", "No puede ser que hasta tus pies sean bellísimos!!!", "Uy si esta bien bonita hermosa divina muñeca te quiero mucho te amo besos y abrazos con todo mi corazón es suyo de tú vida cuídate mucho feliz", "Cuando regresas a los manantiales para verte por allá mi Amor", escriben las redes.

Para quienes no lo saben desde hace años Livia Brito es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, no solo por su físico de diosa, también por tener un rostro encantador con el cual paraliza las redes cada que sube una foto, por lo que esta no fue la excepción, pues logró mucha interacción con sus fans.

Hay que mencionar que hace unos días Livia Brito estrenó la telenovela mujer de nadie, la cual ha sido bien recibida por el público, pues no por nada se ha ganado ser la estelar de varios proyectos, aunque muchos haters han dicho que no desean verla más, ella lejos de ponerse a pelear se prepara al máximo para lograrlo, pues ama crear papeles diferentes todo el tiempo.