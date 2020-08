México. La actriz Livia Brito es acusada de robarle el celular a una menor de edad. Los problemas parecen no terminarse para la actriz originaria de Cuba, quien lleva varios años viviendo en Ciudad de México. Ahora, Juan del Rosal revela que Livia está acusada de robar el celular de una niña durante su polémica pelea en Cancún.

Ahora Brito es señalada por presuntamente robar el celular de una niña que la grabó durante la agresión que tuvo efecto en días pasados en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo, se informa en distintos portales de noticias.

Juan del Rosal, el político a quien Livia le pidió que "desapareciera" las pruebas del escándalo que armó respecto a la agresión del fotógrafo, es quien hace la acusación del robo del celular.

Ella quería borrar evidencias para no tener complicaciones y buscar las formas de arreglar su problema de ese momento que ella me niega a mí, a su empresa, a los medios, al personal, a la gente que agredió y al mismo fotógrafo”, dice del Rosal en entrevista con Ventaneando.

Ernesto Zepeda dio a conocer en julio pasado que fue agredido físicamente por Livia Brito, quien ha actuado en telenovelas mexicanas como Muchacha italiana viene a casarse, e interpuso una denuncia contra ella, quien en un primer momento mintió y negó los hechos.

Juan del Rosal niega tener algún cargo relevante para poder ayudar a la cubana a librar la justicia.

Quería limpiar su imagen y al final confesó que si lo había cometido la agresión contra el fotógrafo, y pregunta qué podía hacer. Yo le recomendé reunirse con el fotógrafo y llegar a un acuerdo. Yo no tengo ninguna autoridad para borrar absolutamente ninguna evidencia que ella haya cometido”, dice del Rosal.

Del Rosal manifiesta que acaba de enterarse que Livia también es señalada por supuestamente robar el celular de una menor de edad.

Ella tenía mucho miedo de que el hotel la demandara. Intentó resolver el problema y no le salió y me acabo de enterar el día de hoy, que es lo que más molestia me da, que le robó un teléfono a una niña."