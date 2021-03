"Livia Brito es una déspota y ególatra", estalla el fotógrafo al que ella agredió en Cancún

México. Livia Brito, quien pronto reaparecerá en la telenovela La desalmada, producción de José Alberto Castro para Televisa, se niega a responder por los daños físicos y materiales ocasionados al fotógrafo Ernesto Zepeda en junio de 2020 en Cancún.

Livia Brito, actriz cubana que radica en México y fue acusada por Ernesto Zepeda de haberlo agredido físicamente en una playa de Cancún y destruir su equipo de trabajo, se niega a responder económicamente por los daños, pero acaba de comprarse una residencia de 17 millones de pesos.

Ernesto Zepeda habla para Chisme No Like de la agresión que le hizo Livia Brito. Foto: captura pantalla Chisme No Like

"Es una déspota, una ególatra", estalla en contra de ella Zepeda durante entrevista con Chisme No Like, y es que en la revista TVNotas dan a conocer que Livia Brito adquirió una nueva casa, hecho que da a entender que tiene dinero, pero no intenciones de pagarle al fotógrafo por lo que le ocasionó y él opina al respecto.

Es un descaro lo de la compra de la casa, pero cada quien hace con su dinero lo que quiere; ella se siente segura de que no va a pasarle nada y ahi entra mi preocupación. Esto va lento, ya casi se cumplen nueve meses y no hay acercamiento ni de ella, ni de sus abogados, las autoridades van a paso de tortuga."

Livia Brito es una déspota, una ególagra, se cree por encima de todos, yo hablé con la señora a quien le quitó el celular y a mi me dijo que estaba harta de todos los mexicanos, quiere que todo mundo por su cara bonita se le rinda, y no es así", reitera el fotógrafo al ser entrevistado para Chisme No like.

Además, Zepeda manifiesta que lamenta que Televisa pregone de ser una señal con valores entre las familias mexicanas y contrate a alguien que se vio involucrado en un hecho violento, y manda un mensaje a Livia Brito: "ojalá que en la prisión de Cancún haya señal de celular para que pueda hacer sus videos de Tik Tok."

Recordemos que Livia golpeó fuertemente a Zepeda cuando descubrió que él intentó fotografiarla en una playa de Cancún, Quintana Roo, México, a mediados de 2020, y el hecho escandalizó a todo el país, incluso él puso una demanda en contra de Brito, quien a través de Instagram ofreció una disculpa por los lamentables hechos.

Foto de Instagram

En un principio, Livia negó haber agredido al paparazzi como se había dado a conocer, pero después salió a la luz que realmente sí lo hizo y de esa manera comenzó la polémica para la guapa artista que ha participado en otras telenovelas como Muchacha italiana viena a casarse y La piloto.

La entrevista con Ernesto Zepeda en Chisme No Like a partir de 11minutos con 40 segundos:

