Livia Brito fue quien renunció a la telenovela de Juan Osorio

Livia Brito no está nada contenta sobre lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre la telenovela en la que trabajaría con el productor Juan Osorio, ya que este último dijo que dejó fuera a la actriz de su proyecto debido al escándalo que la mujer protagonizó en una playa de Cancún, junto a su novio, pues habían golpeado a un paparazzi, lo que lo que ocasionó problemas para la imagen de la bella mujer.

Aunque Juan Osorio había dicho que habló con Livia Brito sobre el problema que tuvo y que por eso le tuvo que quitar el protagónico de la telenovela ¿Qué Pasa Con Mi Familia?, ella aseguró que no quería el proyecto, dejando en claro que fue ella quién le dijo que no a Juan Osorio y no como el lo planteó para un medio, por lo que ahora dejó en duda la veracidad del productor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



Dicha aclaración de Livia Brito fue hecha después de que las redes sociales de Univisión lanzarán una serie de fotos de algunos famosos que les habían quitado el protagonismo de una telenovela, entre ellos la imagen de Livia Brito, quien se molestó al ver la imagen, por lo que de inmediato les contestó con el siguiente comentario.

Livia Brito le contestó a Univisión/Instagram

Yo desde que termine Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco, comentó Livia Brito en Instagram.

Livia Brito no se deja de las insinuaciones de los medios/Instagram

Juan Osorio había dicho en una entrevista, que no estaba de acuerdo con que Livia Brito le había faltado el respeto a México, pues durante el pleito que tuvo con el paparazzi, señaló que estaba harta de México, por lo que fue muy atacada por internautas, quienes aseguraron que la mujer obtuvo la fama que buscaba gracias a México, por lo que fue tachada de malagradecida es por eso que Juan Osorio, tomó cartas en el asunto, ya que siempre ha hecho caso a las opiniones de su público en cada proyecto que realiza.



Mira no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no grata, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país, mencionó para El Universal.

Livia Brito se ha mantenido muy positiva pese a los problemas/Instagram

Para los que no saben Juan Osorio le dio la oportunidad a Ariadne Díaz marcando su gran regreso a las telenovelas, ya que se había alejado del medio para enfocarse en otros asuntos personales, pero ahora Juan Osorio la buscó para darle la gran oportunidad a la actriz que siempre ha estado como una de las consentidas del público gracias a sus trabajos anteriores.

Hasta el momento Livia Brito no ha querido profundizar mucho sobre el tema de la telenovela, ya que los haters la siguen atacando por la pelea que tuvo en Cancún, pero ella lejos de contestarles en redes sociales se ha encargado de mantenerse ocupada en otros temas, uno de ellos es mandar mensajes de luz entre sus seguidores quienes la apoyan verdaderamente a pesar de los problemas que tiene.

Siempre las risas van a ser un gran comienzo para una amistad. Nunca será un mal en la vida, de hecho también es la mejor medicina de la vida, son los mensajes que manda Livia Brito llenos de buena vibra ante los problemas que se ha enfrentado en los últimos meses.