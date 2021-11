Livia Brito impacta con los cuadritos bien marcados de su abdomen

Livia Brito de 35 años de edad vuelve a dejar impactados a sus fans y esta vez lo hizo al presumir los cuadritos de su abdomen los cuales se le ven increíbles, pero estos le han costado bastante pues se alimenta de la mejor manera, además de hacer mucho ejercicio para que estos se noten.

Fue en sus historias de Instagram donde la actriz cubana presumió su cuerpo de diosa, además se le ve con ropa deportiva, algo que es muy común, pues se la pasa en el gimnasio ya sea haciendo pesas o haciendo un poco de cardio lo importante para ella es siempre estar activa.

"Eres muy hermosa y muy bonita. Que Dios te bendiga", "Saludos Desde Brasil! Felicitaciones por la Telenovela La Desalmada @liviabritopes", "Cuando me ve yegar con esta tierna carita me recibe si me caso saludos guapa con respeto", "Tan hermosa y muy radiante...un beso grande para ti Luis Perú", escriben los fans de Livia Brito.

Para quienes no lo saben Livia Brito es una mujer tan fitness que en su cuenta de Instagram o en YouTube se la pasa compartiendo recetas saludables, ya que le encanta que sus fans también lleven una vida saludable en especial cuando se alista para un proyecto en este caso fue el cambio radical que hizo para La Desalmada donde fue la protagonista a lado de José Ron.

Los cuadritos de Livia Brito/Instagram

Algo que siempre le piden a Livia Brito es que comparta sus rutinas de glúteo, ya que es uno de los ejercicios favoritos de la cuba, por si fuera poco le encanta hacer pierna para que estas se vean muy torneadas para cuando se pone alguna falda o shorts.

Al natural se ve espectacular

Si bien ya hablamos de su abdomen marcado, Livia Brito también es la sensación cuando se deja ver sin maquillaje y es que se le ve hermoso su rostro al solo usar un labial ligero y es que también quiere demostrarle a sus seguidores que no siempre se le verá maquillada, pues tiene muchas cosas que hacer por lo que no le da tiempo, pero a sus fans lejos de importarles les agrada.

