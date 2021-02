Livia Brito impacta en Instagram con su silueta, ya que parece una barbie

México. Livia Brito, actriz originaria de La Habana, Cuba, y quien vive en México desde hace varios años, está convertida en una verdadera barbie, se lo expesan muchos de sus fans luego de ver las imágenes que comparte en Instagram y donde puede verse que es muy delgada y tiene una cinturita única.

A Livia Brito le encanta lucir y estar bien físicamente, por eso siempre hace ejercicio ya sea en el gym o en lugares públicos, y en fotografías recientes muestra su esbeltez, por lo que se hace acreedora a un sin fin de piropos por parte de sus seguidores en las redes sociales.

Y a Livia Brito le encanta estar a la moda, por lo que siempre se muestra en distintos outfits que le van como anillo al dedo y muchas veces hasta marca tendencia en las redes sociales. Lo mismo impacta en un traje deportivo que en uno de noche y ni se diga cuando posa en trajes de baño, ya que en ellos muestra la figura escultural de la que es dueña.

Livia Brito llegó a México procedente de Cuba para estudiar actuación en el CEA de Televisa, y tras egresar, en 2010 recibe la primera gran oportunidad para actuar en la telenovela Triunfo del amor, al lado de Maité Perroni y William Levy, desde entonces comenzó a figurar en el mundo del espectáculo mexicano y después protagonizar melodramas como Abismo de pasión y Muchacha italiana viene a casarse, hasta La piloto, la más reciente.

El 2020 fue un año complicado, ya que se vio involucrada en una agresión en contra de un fotógrafo que intentó fotografiarla acompañada por un hombre en una playa de Cancún, Quintana Roo, México. En varios medios trascendió que el paparazzi Ernesto Zepeda la descubrió acompañada por Mariano Martínez y los fotografió, pero lo descubrieron, y tras el hecho se sucitó una discusión entre ellos que culminó con golpes por parte de Livia hacia el fotógrafo.

Y tras el violento hecho, Livia se disculpó a través de un video que colocó en su cuenta personal de Instagram, pero eso no evitó que estallara el escándalo y arremetiera en contra de ella la gente en redes sociales. Livia explicó, entre otras cosas, que le pidió al fotógrafo borrara las imágenes, pero al parecer no quiso.

Y en redes sociales expresaron su repudio para con el acto de violencia que desencadenó Livia Brito, hasta expresaron que la quieren fuera de México, ya que reprueban su actitud de violencia ante el fotógrafo citado.

Y por si fuera poco, también Livia perdió varias oportunidades de trabajo, puesto que iba a protagonizar primero ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio y tras el escándalo se quedó sin dicho proyecto, luego se habló de que protagonizaría ¿Te acuerdas de mi?, melodrama que está al aire actualmente en canal 2, pero finalmente también la dejaron fuera de la historia por el mismo problema.

Aunque en una reciente entrevista para el programa Hoy dijo que ya alista su reaparición en las telenovelas mexicanas y pronto estará contando de qué se trata, mientras tanto se hará pruebas de COVID-19 y luego de cámara en foros de Televisa para su nuevo proyecto en televisión.

Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, expresó.