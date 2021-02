Livia Brito pone moda con overol sin nada abajo derritiendo a todos

Livia Brito de 34 años de edad, vuelve a dar de que hablar en el mundo de las redes sociales, al ponerse un overol, pero la guapa mujer le dijo adiós al sostén, pues quiso que la imagen se viera lo más liberal posible y logró capturar esa frescura pues se le miró tremendo cuerpazo a la actriz quien es originaria de Cuba, pero se vino a México a triunfar hace varios años.

"En las noches veamos nuestros sueños mis #BebesDeLuz y en el día hagámoslos realidad", escribió Livia Brito en la foto, donde se le ve con el overol de mezclilla sin nada abajo y arriba de una camioneta, donde cautivó a miles de personas, ya que los likes hablaron por si solos, mientras que los comentarios de todo tipo le hicieron saber a la modelo que es una mujer muy bella.

"Bonita Dios te bendiga siempre y te cuide", "Tu siempre divina en negro y mezclilla como tu belleza vino del cielo", "Me preocupa que no te veo grabando la piloto 3 jajajaja", "Muy bella Yolanda cadena te extraño", "Me gusta usted mucho mucho, con todo respeto", "Muñeca hermosa abrazooo con mucho cariño","Eres más mujer más hermosa del universo @liviabritopes le escriben a Livia Brito en la foto la cual alcanzó más de 248 mil likes.

Aunque Livia Brito se encuentra ausente de las telenovelas decidió darlo todo como modelo en los últimos meses, ya que ha realizado varias sesiones de fotos, donde se le ve tremendo cuerpazo a la artista quien es considerada sinónimo de belleza por donde quiera que la veas, pues desde que piso México, millones se han enamorado de ella empezando por su rostro angelical.

A pesar de que Livia Brito se alejó de las telenovelas hace tiempo para dedicarse a otros proyectos, hace poco la cubana se estrenó como empresaria, pues quiso darle otro giro a su carrera artística, pues la mujer de cabello negro quiso experimentar como es dicho mundo del cual está enamorada en estos momentos, ya que no se imaginó que era tan entretenido.

De hecho acabo de dar los primeros pasos para hacer empresaria, ya cree, la empresa, ya tenemos nombre, ya tenemos logo, ya lo registramos es un proceso, pero de verdad si quieren hacerlo háganlo pasito a pasito se van dando cuenta que es lo que sigue porque hijole, hice el logo y me lo echaron pa'tras, dijo Livia Brito en el programa Hoy.

Livia Brito le dijo adiós la sostén para ponerse un overol/Instagram

Cabe mencionar que uno de los proyectos más recientes de Livia Brito este 2021, serán las grabaciones de La Desalmada donde la cubana al parecer compartirá créditos con José Ron, pero aún no se ha concretado nada sobre la telenovela, pero eso no es todo, pues Livia Brito terminaría con un rumor con el cual lidió todo el 2020.

Y es que se había dicho que Televisa la castigó debido a la golpiza que le dio al reportero que le tomó fotos en la playa, además habló mal de México, por lo que Juan Osorio tomó cartas en el asunto y le quitó un protagónico, pero ella de inmediato dijo que no era cierto.

Cabe mencionar que Livia Brito a pesar de tener mucho éxito en la pantalla chica, siempre ha estado rodeada de polémica en torno a su vida privada la cual cuida demasiado, por lo que cada que le preguntan por asuntos personales ella se molesta un poco y trata de darle vuelta al asunto.



De la Bandera de México

