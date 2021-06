Livia Brito presume el short licra con el que todos deseaban verla

Livia Brito de 34 años de edad hizo que las redes sociales se prendieran al posar con un short licra con el que desató la locura.

En la foto se puede ver a la modelo cubana con un short licra en color rosa y posando en el jardín muy sexy.

Mi momento favorito del día es cuando me dedico tiempo para ejercitarme, me relaja, me hace sentir en equilibrio, complementando mi rutina de ejercicio con mi proteína favorita y disfrutando de los ricos rayos del sol, escribe en su foto Livia Brito.

Como era de esperarse los miles de likes no se hicieron esperar, al igual que los comentarios donde le pusieron de todo.

"Te ves espectacular bella Princesa. Te amo mucho Mucho! Besitos", "Hermosa Livia saludos desde Colombia", le escriben a Livia Brito.

Para quienes no lo saben Livia Brito es considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla chica desde hace tiempo.

Actualmente Livia Brito es la protagonista de la telenovela La Desalmada, donde la famosa lo dará todo para llamar la atención del público.

