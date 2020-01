Livia Brito rechaza los coqueteos de Yolanda Andrade

La actriz Livia Brito, originaria de Cuba y quien radica actualmente en México, asiste al programa de televisión Montse & Joe, que conducen Monterrat Oliver y Yolanda Andrade en Unicable, y esta última intenta "ligarla".

Yolanda Andrade le coquetea a Livia Brito, protagonista de la telenovela Médicos, línea de vida, pero no contaba con que no la rechazaría.

La información se da en distintos portales de noticias.“Me está tirando el pedo a mí”, dice Yolanda, y luego se sienta junto a Livia, quien refleja en su rostro algo de incomodidad.

En las imágenes del video que circula en redes sobre la visita de Livia Brito a Mo &Joe, claramente se ve que a Livia Brito le parece algo incómodo el "coqueteo" que le hace Yolanda.

Ojalá me gustara, pero no es así. No puedo”, se escucha decir a Livia.