Livia Brito revela por qué rechazó ser novia del actor Daniel Arenas

México. Livia Brito confiesa en Instagram qué no le gustó del también actor Daniel Arenas para que lo rechazara como novio cuando él le pidió que fuera su pareja.

Livia, originaria de Cuba y quien radica en México desde varios años atrás, hizo una dinámica en Instagram y confesó algunos "secretitos" de su vida privada.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”, dice la protagonista de teleseries como La Piloto y La Desalmada.

Brito comparte que salió varias veces con Daniel en plan de amigos, comieron juntos y convivieron, pero todo se quedó en amistad y prefirió no dar con él otro paso más en su relación amistosa.

Livia y Daniel fueron pareja en la trama de la telenovela Médicos, línea de vida, producción de José Alberto Castro para Televisa, y como tal se llevaron bastante bien, refiere Livia.

Actualmente se transmite por canal 2 Las Estrellas la telenovela La Desalmada, protagonizada por Brito y en la que también participan otros actores como Marlene Favela y Eduardo Santamarina.

Y también está al aire S.O.S. Me estoy enamorando, telenovela que Daniel Arenas protagoniza al lado de Irán Castillo.