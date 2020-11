Livia Brito se mete al mar como dios la trajo al mundo

Livia Brito de 34 años de edad, desató la locura al aparecer en una foto metiéndose al mar como Dios la trajo al mundo, dejando en claro que la cubana sabe que tiene un cuerpazo de envidia, pues la pose que hizo desató la locura por completo entre sus fans quienes la llenaron de elogios.

En la foto se puede ver a Livia Brito en el mar y con la cabeza en alto, donde su larga cabellera negra llamó la atención de todos, pues se ha convertido en la marca que ha identificado a Livia Brito en la pantalla chica, pues jamás se ha cambiado el look.

"Desde que era chamaco e estado viendo en cada cosa que actúas que precios", "En el mar la vida es sabrosa rico con vos", "Me encanta como eres de grande quisiera ser como tu saludos y bendiciones", "Te ves muy bien en ese mirador que por cierto tiene buena vista", "Saludos desde Perú para ti linda que Dios te bendiga para que estés siempre bien de salud. Soy su fan", le escriben a Livia Brito en Instagram, donde le dieron más de 137 mil likes.

Para quienes no lo saben Livia Brito tuvo problemas con un paparazzi hace unas semanas, pues este la acusó de haberlo golpeado, por lo que el nombre de la actriz sigue en la polémica, pues de acuerdo con algunos testigos, la famosa dijo que estaba harta de que los mexicanos no le daban su espacio privado, lo que desató el enojo de los internautas.

"Ella ya estaba harta de nosotros de los mexicanos y es que así somos si alguien es cálido en este mundo somos nosotros", dijo la señora cuando relató lo sucedido a las afueras del hotel donde se dio a conocer la pelea entre el paparazzi con Livia Brito quien en un momento había negado el haber golpeado al paparazzi, pero conforme el escándalo se hacia cada vez más grande, ella de inmediato dijo la verdad.

"Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente, lo siento mucho y me arrepiento profundamente...", dijo Livia Brito.

A pesar de que el escándalo tiene varios meses Livia Brito ha tratado de olvidarse del problema con su trabajo y mandando mensajes de amor no solo a sus seguidores que la apoyan en todo, también a sus haters, pues la actriz es considerada como una mujer que no se mete en pleitos de ningún tipo, aunque esta vez la cubana hizo una excepción.

Aunque Livia Brito ha tratado de salir adelante ella sola, Maribel Guardia quien es nacida en Costa Rica, decidió ayudar a su colega y la apoyó en redes sociales con un post, donde admite que no es una mujer mala como todos la quieren ver, pero la ayuda que ofreció, hizo que muchos se le fueran encima a la bella Maribel Guardia por el mensaje que le brindó.

"Livia está pasando ahorita por un momento muy difícil, yo sé que pues la gente le da la espalda, pero yo no porque le tengo cariño y cuando sucedió esto ella había recibido amenazas de secuestro de su familia estaba muy nerviosa, no reaccionó de la mejor manera, pero es humano, no reaccionó de la mejor manera, dijo Maribel Guardia en una entrevista.