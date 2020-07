Livia Brito y el castigo que recibiría de Televisa por agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda

Hace unas semanas Livia Brito y su novio agredieron al fotógrafo Ernesto Zepeda en las playas de Cancún, Quintana Roo. Tras el escándalo la actriz de origne cubano se vio obligada a publicar un video para pedir disculpas. Asimismo contó su versión de la historia. "Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido".

Le solicité que borrara las fotografías que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada.

Livia Brito pidió disculpas al fotógrafo Ernesto Zepeda, a su familia y a sus seguidores por su comportamiento, destacando que está muy agradecida con México. "Sólo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país, porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero esta polémica de Livia Brito no quedaría ahí, ya que supuestamente Televisa no se ha quedado de brazos cruzados y tomaría cartas en el asunto. De acuerdo con una publicación de TVNotas, la actriz ya fue retirada de una telenovela, no le van a renovar su contrato de exclusividad y podría quedar fuera de la empresa.

Una supuesta persona cercana a Livia Brito, le contó a la revista de espectáculos: "cuando salió el video que grabaron los huéspedes del lugar y que deja ver que todo fue verdad, la mandaron llamar los ejecutivos de la empresa, le metieron una tremenda regañiza por mentir y le dijeron que quedaba fuera del proyecto que ya tenían planeado para ella, pues además se sentían defraudados de que faltara a la confianza que le tenían".

Al parecer de la telenovela que según ha quedado fuera es "Te acuerdas de mí", producida por Carmen Armendáriz y que protagonizaría al lado de Gabriel Soto. Supuestamente Televisa llevó a cabo un estudio para conocer cómo estaba la reputación de Livia Brito ante este escándalo: "al ver todo el revuelo, mandaron a hacer un estudio de opinión acerca de Livia y salió pésima, con un 95 por ciento de desaprobación, la gente ya no la quiere volver a ver en pantalla; por eso tomaron otra decisión".

Livia es de las pocas figuras de Televisa que aún contaba con contrato de exclusividad y con una jugosa cantidad, pero próximamente se le va a vencer; se lo iban a renovar por esa telenovela que iba a estelarizar con Gabriel Soto y por la probable segunda temporada de la serie Médicos, línea de vida, pero ya le dijeron que no será así.

Siguen los problemas para Livia Brito.

Por otra parte, Ernesto Zepeda aseguró hace unos días que Livia mintió en las declaraciones que hizo en el video que publicó en sus redes sociales. "Le puedo creer la disculpa y también se la acepto, como ya se la había aceptado, pero inmediatamente comienza a mentir diciendo que yo estaba de manera invasiva, cuando no estuvo ni a 15 metros. Lo más grave es que dice que yo la empujo, cosa que es totalmente mentira, no acostumbro a hacer ese tipo de cosas, mucho menos con mujeres".

Supestamente aunque Livia Brito ofreció disculpas, no quitará el dedo del renglón en una demanda contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, por un supuesto daño moral. Hasta el momento la actriz de origne cubano, no ha comentado nada sobre lo publicado por la revista TVNotas.

También te puede interesar:

Paparazzi narra la supuesta agresión de Livia Brito y de su novio (VIDEO)

Livia Brito reconoció la infidelidad de su ex Said El Caballero

Livia Brito rechaza los coqueteos de Yolanda Andrade