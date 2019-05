Lizbet Rodríguez revela que le fueron infiel varias veces

Lizbet Rodríguez una de las conductoras más famosas de las redes sociales dejó a todos con la boca abierta al revelar para la revista TvyNovelas que le fueron infiel.

Tras unas serie de preguntas sobre su vida personal y carrera, la experta en descubrir a infieles expresó que muchas veces la engañaron, pero prefiere quedarse con lo bueno.

"Me han sido infiel muchísimas veces pero la verdad yo creo que es bueno todo lo malo que nos pasa, si aprendemos algo de eso y la verdad es que me he encontrado con personas maravillosas en la vida, y yo me quedo nada más con los buenos recuerdos...", expresó Lizbeth.

Por si fuera poco Lizbeth Rodríguez se han convertido el terror para algunas personas pues la joven a descubierto varias infidelidades y las a expuesto en redes sociales haciendo del programa un éxito.

Cabe mencionar que la chica es novia del youtuber Tavo Betancourt quien es el encargado de promocionar la voz oficial de Badabum.

Por su parte usuarios la apoyaron y expresaron el buen trabajo que hace hoy en día.

"Adoro a Lizbeth Rodríguez! Me encanta su trabajo, una persona muy dedicada".

"Divina ... tiene una personalidad increíble".