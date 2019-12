Lizbeth Rodríguez apoya a youtubers tras escándalo en Badabun

Lizbeth Rodríguez, La chica Badabun, apoya a sus compañeros youtubers tras el escándalo que se desató respecto a que varios de ellos fueron humillados y tratados mal en Badabun.

Liz Rodríguez, originaria de Tijuana y famosa por conducir Exponiendo infieles, en Badabun, asegura que apoya a kim, Dany, Queen, Kevin y Álex en todo lo que necesiten.

Lizbeth Rodríguez asegura que no está muy al tanto de lo que estaba sucediendo en Badabun, respecto a varios youtubers, pues se encontraba en un evento de Youtube en Ciudad de México.

A través de un video, Lizbeth menciona que da su apoyo a sus compañeros en todo lo que necesiten y deja en claro que ella jamás ha sido víctima de acosos por parte del CEO de Badabun.

Yo no he ido a la empresa, y no he tenido el estómago para ver los videos de mis amigos, sepan que cuentan con mi apoyo…habemos otros casos en los que a mi en lo personal no me ha pasado eso y lo desconocía totalmente”.